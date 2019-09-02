Факты ICTV – Выпуск 21:10 (02.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабмин провел первое рабочее заседание, и закрыл двери для журналистов. О новой схеме работы и новые решения; к российскому шантажу готовы. Наши газовики накопили в хранилищах рекордное количество голубого топлива; в четырех штатах Америки люди бегут от разрушительного урагана Дориан! Уже погиб семилетний мальчик.

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