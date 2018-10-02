Факты ICTV – Выпуск 21:10 (02.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Леонид Кучма вышел из переговорной группы в Минске; в Харькове впервые в суде заговорил Геннадий Дронов – второй участник трагической ДТП с Зайцевой; правила получения субсидий теперь гораздо более строгие. Украинцы жалуются на несправедливость.

Опубликовано Октябрь, 02 в 22:11



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