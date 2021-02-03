Факты ICTV — Выпуск 21:10 (03.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: персональные санкции СНБО против каналов за антигосударственную позицию и откровенную пророссийскую пропаганду за деньги агрессора; более 60% украинцев поддерживают использование украинского в сфере обслуживания; первые 117 тыс. доз вакцины уже в феврале обещают украинцам.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-02-03
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