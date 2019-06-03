Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в больнице умер мальчик, которому пьяные полицейские играя попали в голову. Будут ли они наказаны; новые назначения президента Зеленского. Кого и на какие должности избрал сегодня; смерть человека из-за отсутствия дороги. На Закарпатье скорая застряла на переезде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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