Факты ICTV — Выпуск 21:10 (03.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: куда исчезли резервы зерна и кто подписывал документы о несуществующих запасах на Тернопольщине; погромы и мародерство приобретают неслыханных масштабов в США; открытие ресторанов, внутреннего авиасообщения и помощь бизнесу от правительства — основные итоги заседания Кабмина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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