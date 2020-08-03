Факты ICTV — Выпуск 21:10 (03.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности о захвате террористом банка в Киеве. Сотрудники финучреждения объяснили почему блондинка-заложница стала брюнеткой; правительство настаивает, чтобы города с красной зоны усиливали карантин; меньше недели до президентских выборов в Беларуси. Оппозиционный конкурент Лукашенко приехал в Киев рассказать о беспределе в его стране.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-08-03
Теги: Факты 21.10, Факты ICTV