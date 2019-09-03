Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Рада лишила депутатов неприкосновенности. Но для окончательного результата – нужны еще несколько изменений; освобождать кнопкодавцев, уменьшить количество депутатов и прочее. Какие инициативы президента еще поддержали избранники; он будет работать с открытыми дверями и спасать экономику от всемирного кризиса. Факты познакомились с министром Миловановым.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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