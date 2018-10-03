Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинская армия получила модернизированные танки и БТР; венгерские установки на Закарпатье господствуют уже не один год; в Одесской области курорты всплывают в море; в Черкасской мальчик из школы попал в реанимацию, а также когда будут теплые батареи и что с ценами на бензин.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-03
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