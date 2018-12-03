Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: декларация силы. В Украине проводят сборы резервистов. Кого собирают и на сколько; Украина теряет статус страны-транзитера газа для Европы. Почему Германия и дальше сотрудничает с Россией в строительстве газопровода Северный поток-2.

Опубликовано Декабрь, 03 в 21:58



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