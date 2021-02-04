Факты ICTV — Выпуск 21:10 (04.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Верховном суде обжаловано указ президента Зеленского о санкциях в отношении трех телеканалов, связанных с Медведчуком; новая трагедия в инфекционной больнице Запорожья; в Украине резко выросло количество новых инфицированных, карантин продлили до конца апреля; итальянская мафия устала от сирен скорой, которую они постоянно путают с сигналами полиции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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