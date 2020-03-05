Факты ICTV – Выпуск 21:10 (04.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: старое правительство в отставке – новое берется за роботу. Про кадровые ротации в Кабмине; 2 года после отравления семьи Скрипалей в Солсбери. Как это повлияло на отношения России и Великобритании; скандал в Одессе – город застраивают несмотря на сползание склонов. К тому же без разрешений.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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