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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (04.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый британский штамм коронавируса уже в Украине; стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии на практику по специальности детская стоматология; Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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