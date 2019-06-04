Факты ICTV – Выпуск 21:10 (04.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности трагедии в Переяславе. Кто стрелял и почему арестованы полицейские отказываются давать показания; Чернобыль. Фильм, открывший страшную правду о событиях, которые советская власть замалчивали.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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