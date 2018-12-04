Факты ICTV – Выпуск 21:10 (04.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 4.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: саботаж следствия, умышленное затягивание или профессиональная халатность? Документы, в которых есть описание состояния виновницы ДТП Зайцевой во время аварии следствию не предоставили. И прокурор знал об этом; Петр Порошенко назвал причину возможного срыва президентских выборов 31-го марта; они везде кричат об измене и во всех бедах винят государство. Хотя сами не готовы защитить ее. Почему молодые ребята уходят от призыва, прибегая к бессмысленной лжи и обидам.

Опубликовано Декабрь, 04 в 21:58



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.