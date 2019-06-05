Факты ICTV – Выпуск 21:10 (05.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на Востоке страны. 3 погибших и 3 раненых; в Переяслав- Хмельницком похоронили маленького Кирилла, убитого полицейскими; в Калуше с моста упал 4-летний ребенок; если не явились в военкомат, то он вас найдет сам. Весенний призыв продолжается.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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