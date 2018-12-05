Факты ICTV – Выпуск 21:10 (05.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 5.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: до 15-ти лет за решеткой может провести президент-беглец Янукович. Судьи выносят приговор; нефть дешевеет, уменьшится ли цена топлива на украинских заправках; новый закон о парковке. Когда начнут работать парковочные инспекторы и какой штраф будут платить нарушители.

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