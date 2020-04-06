Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 1319 больных коронавирусом; в Италии, Испании и Нидерландах уменьшается количество заболеваний коронавирусом; харьковские медики в условиях недостатка аппаратов искусственной вентиляции легких могут спасать жизни благодаря банальному полиэтиленовому пакету.

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