Факты ICTV – Выпуск 21:10 (06.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: некоторые регионы страны страдают от непогоды; как научиться гражданской активности; сегодня исполнилось 130 лет со Дня рождения создателя первых в мире многомоторных самолетов и основателя американского вертолетостроения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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