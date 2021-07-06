Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Владимир Зеленский поздравил Литву и литовцев с Днем государственности; оккупанты в Донбассе выдали населению 630 тыс. российских паспортов; главного соперника Лукашенко — оппозиционера Виктора Бабарыка бросили за решетку на 14 лет; США передадут Украине часть из 500 млн доз вакцин Pfizer в рамках программы COVAX.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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