Факты ICTV – Выпуск 21:10 (06.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: политики обеспокоены событиями на Донбассе, террористы цинично сорвали перемирие, у нас четверо погибших; новая власть обещает ФЛП большую чистку; на одесских пляжах запретили купаться, что случилось с водой, и какая угроза людям; Россия назвала причины взрывов на складах Красноярского края и пожаров в Сибири.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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