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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Бейруте увеличивается количество погибших и травмированных; активисты заявляют, что в порту Николаева может быть больше селитры, чем в Бейруте; вместо бэби-боксов деньги. Благодаря новации сотни работников теряют рабочие места, а родители будут иметь трудности с поиском необходимых вещей; Украина начинает распродажу тюрем. Куда денут заключенных и что будет на огромных территориях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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