Факты ICTV – Выпуск 21:10 (06.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 6.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия нам больше не друг. Официально. Верховная Рада проголосовала о расторжении соответствующего договора; помощь от государства на оплату коммуналки. Кому и сколько насчитают субсидий; установили газ на авто, чтобы сэкономить? Тогда внимательно проверяйте срок годности баллона, качество топлива и контролируйте изменение системы после окончания срока. Иначе – машина может взорваться.

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