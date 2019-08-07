Факты ICTV – Выпуск 21:10 (07.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский говорил по телефону с Путиным и Макроном; на Николаевском заводе наконец смогут решить судьбу ракетного крейсера; Канада использует глобальное потепление и делает на нем элитный бизнес; Боярка страдает от выбросов неизвестного производства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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