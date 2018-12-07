Факты ICTV – Выпуск 21:10 (07.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Даля Грибаускайте вместе с украинским президентом стали участниками международного женского конгресса в столице; премьер Гройсман объявляет тотальные проверки облгазу; канцлер Германии Ангела Меркель оставила пост председателя партии ХДС и последний раз выступила на съезде с эмоциональной речью.

Опубликовано Декабрь, 07 в 22:05



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