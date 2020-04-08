Факты ICTV — Выпуск 21:10 (08.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество зараженных увеличивается, об ослаблении карантина говорить рано; иранские политики заявляют, что наказывать тех, кто сбил украинский самолет, не будут; как помогают в Украине пожилым людям во время карантина.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45
2020-04-08
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