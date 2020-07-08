Факты ICTV — Выпуск 21:10 (08.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за несколько минут огонь уничтожил все, что строили и зарабатывали десятки лет. Людям, пострадавшим от пожаров на Луганщине, государство выплатит компенсации; панические атаки, слабость в мышцах и даже инсульт. Это небольшой перечень последствий после пережитого коронавируса. Истории тех, кто выздоровел; украинские силовики отрабатывают специальные упражнения под водой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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