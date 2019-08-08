Факты ICTV – Выпуск 21:10 (08.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: СБУ задержала россиянина, который хотел взорвать военный аэродром; в Ровенской области от непогоды погибла женщина, Киев снова залило, а на Волыни повалены деревья; в Днепре неизвестные в балаклавах избили активистов, борющихся с игорным бизнесом; в Кыргызстане после штурма таки задержали экс-президента, есть один погибший.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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