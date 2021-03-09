Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: третья волна пандемии коронавируса. Критическая ситуация в Западной Украине; отключение отопления в Славянске. Кто виноват в том, что люди сидят с холодными батареями; “Золотое дно” самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Фильм о роскошной жизни батьки выпустили местные журналисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.