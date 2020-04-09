Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на выходные не исключают введения комендантского часа на Прикарпатье, Тернопольщине и Львовщине; в Нью-Йорке за последние сутки умерли почти 800 человек; сколько хватит запаса прочности украинскому бизнесу на карантине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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