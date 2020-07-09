Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: остаются три очаги тления, на Луганщине только на третий день удалось локализовать лесной пожар, на ее счету 5 человеческих жизней; сообразительные нарушители правил дорожного движения нашли способ как обмануть систему видеофиксации на дорогах; украинская банковская система продвинутая, технологическая и гибкая. По количеству и качеству он-лайн услуг наши банки среди мировых лидеров.

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