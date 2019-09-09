Факты ICTV – Выпуск 21:10 (09.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: они возвращаются к жизни, как чувствуют себя освобождении пленники Кремля; новый зерновой терминал открыли в Одессе; секреты разведки, ВВС обнародовала шпионские тайны; в какие школы приходится ходить маленьким гражданам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.