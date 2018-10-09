Факты ICTV – Выпуск 21:10 (09.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: когда начнут тушить пожар на складах вблизи Ични; подозреваемые в отравлении Скрипалей оказались героями России; российской делегации отказали в возвращении всех прав в Совете Европы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-09
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