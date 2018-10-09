Факты ICTV – Выпуск 21:10 (09.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: когда начнут тушить пожар на складах вблизи Ични; подозреваемые в отравлении Скрипалей оказались героями России; российской делегации отказали в возвращении всех прав в Совете Европы.

Опубликовано Октябрь, 09 в 21:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.