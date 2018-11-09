Факты ICTV – Выпуск 21:10 (09.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Кремле уже знают результаты псевдо выборов на Донбассе; они сильная, красивая, умная и несокрушимая: история жизни и борьбы с болезнью Инны Жмуд; возвращение Дизель Шоу.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 21:51



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