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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Covid у Зеленского и главы его офиса. Последние цифры, и что означает карантин выходного дня; в Украине активисты призывают запретить фосфатные моющие средства. Как они влияют на здоровье людей и экологию; в ООС противник избрал тактику ползучего наступления; в Беларуси жестоко разогнали многотысячный митинг; в Кривом Роге избрана мера пресечения убийце.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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