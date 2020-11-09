Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.11.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Covid у Зеленского и главы его офиса. Последние цифры, и что означает карантин выходного дня; в Украине активисты призывают запретить фосфатные моющие средства. Как они влияют на здоровье людей и экологию; в ООС противник избрал тактику ползучего наступления; в Беларуси жестоко разогнали многотысячный митинг; в Кривом Роге избрана мера пресечения убийце.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-11-09
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