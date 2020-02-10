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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (10.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере; равнодушие – как признак современного общества. Почему мы прежде всего снимаем драки и унижения на телефон, одновременно забываем позвать на помощь, или помочь самостоятельно; электрокар. Дешево и экологически. Но оказывается, не все так просто. Уже через несколько лет человечество столкнется с проблемами утилизации батарей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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