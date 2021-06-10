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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на админгранице с оккупированным Крымом люди не могут смотреть украинские каналы; образовательный проект STEM is FEM провел в Киеве благотворительный вечер, на котором наградили победительниц конкурса Эссе о женщинах-ученых; человека, который дал пощечину президенту Франции во время публичного мероприятия, осудили на 4 месяца тюрьмы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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