Факты ICTV – Выпуск 21:10 (10.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заработал новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС; в столице наконец наказывают нарушителей правил парковки; Зеленский назвал разбойником и выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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