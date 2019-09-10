Факты ICTV – Выпуск 21:10 (10.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: где будут жить, чем заниматься и что придавало силы для продолжения борьбы во время пыток, Сенцов и Кольченко ответили на вопросы журналистов; за какую процедуру импичмента проголосовали народные избранники и почему это сделали без обсуждения; iPhone 11, что за новшество придумали разработчики и сколько будет стоить новая модель.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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