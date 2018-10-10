Факты ICTV – Выпуск 21:10 (10.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кто виноват в том, что в стране до сих пор режимные объекты так безответственно охраняют; пассажирам приходится рисковать жизнью в давно изношенных вагонах; в Николаевской области протестировали трукам.

Опубликовано Октябрь, 10 в 22:06



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