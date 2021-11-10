Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европа третью неделю подряд остается эпицентром пандемии; из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО; 2 месяца ареста без права внесения залога — такая мера избрана в мариупольском суде боевику Денису Куликовскому.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.