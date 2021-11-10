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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.11.2021)

Елена Баранова Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европа третью неделю подряд остается эпицентром пандемии; из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО; 2 месяца ареста без права внесения залога — такая мера избрана в мариупольском суде боевику Денису Куликовскому.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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