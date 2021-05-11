Факты ICTV — Выпуск 21:10 (11.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: стрельба в школе в Казани; серьезное обострение на Ближнем Востоке, Израиль увеличивает количество ракетных выстрелов из-за угрозы для своих граждан из стороны Палестины; в Николаевской области угроза экологической катастрофы из-за сваленых уже 3 месяца шприцы, пробирки с кровью, использованных во время коронавируса средств защиты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.