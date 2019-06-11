Факты ICTV – Выпуск 21:10 (11.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Конституционный суд начал рассматривать законность приказа президента о роспуске парламента; в Одессе расследуют пожар в психиатрической больнице; Владимир Зеленский продолжает увольнять топ-чиновников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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