Факты ICTV – Выпуск 21:10 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина полностью обеспечена газом на отопительный сезон; 18 лет назад самолеты террористов протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке; ромы прячут людей осужденных за педофилию, там они имеют прямой доступ к детям; в каких условиях живут люди, чей дом обрушился в Дрогобыче.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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