Факты ICTV – Выпуск 21:10 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: для Украинской Православной Церкви приняли автономию; когда в украинные появятся составы по стандартам НАТО, робот София в Киеве отвечала на вопросы и делала комплименты премьеру.

Опубликовано Октябрь, 11 в 21:57



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