Факты ICTV – Выпуск 21:10 (11.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство выделило деньги семьям погибших и пострадавшим в Одессе; в Ровенской области агрофирма с плохой репутацией посягнула на паи крестьян; на пепелище одесского колледжа нашли тело 13-й жертвы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.