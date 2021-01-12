Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр Степанов рассказал будет ли жесткий карантин после 24 января; в Берлине проходит встреча политических советников Нормандского формата; на границах со Словакией и Венгрией огромные очереди; курортная Кирилловка разваливается от мощных штормов; новоизбранный президент Молдовы свой первый визит совершила в Украину; Россия осудила трех крымских татар на большие сроки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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