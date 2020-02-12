Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое умерших от гриппа за день в Украине. Чего бояться нам больше? Стандартного гриппа или китайского коронавируса; почему мы платим за газ двумя платежами. И правда ли, что за февраль цифра квартплаты будет самой низкой; насыщенная жизнь в 95 лет. История, которая учит держать удары судьбы, не сломаться в страшных ситуациях и наслаждаться, помогая другим.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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