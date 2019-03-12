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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: умереть, чтобы сэкономить 5 гривен. Почему людям не стыдно ездить зайцами; потеплело и нерадивые дачники начали палить траву. Какие ядовитые газы выделяет сухостой; умная гиря, сон на рабочем месте после обеда и УЗИ просто дома. Полезные стартапы от американских изобретателей.

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