Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: умереть, чтобы сэкономить 5 гривен. Почему людям не стыдно ездить зайцами; потеплело и нерадивые дачники начали палить траву. Какие ядовитые газы выделяет сухостой; умная гиря, сон на рабочем месте после обеда и УЗИ просто дома. Полезные стартапы от американских изобретателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.