Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: китайскую вакцину против коронавируса уже отправили по регионах. Кого и когда ей начнут прививать; угроза полномасштабного вторжения российских войск в Украине. Внеочередное заседание комиссии Украина-НАТО состоится уже завтра; огороды, лавочки и семечки. Какой он, досуга в украинском селе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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