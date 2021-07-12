Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Закарпатье ликвидируют последствия непогоды, а в центре страны ожидают дожди и грозы; Владимир Зеленский с рабочим визитом в Германии; в Каннах состоялась мировая премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст; бывшего заместителя министра обороны Украины арестовали на два месяца; Печерский суд в Киеве удовлетворил в полном объеме ходатайство следственных ГБР.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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